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Вышла бесплатная демоверсия ремейка первой «Готики» — с русской озвучкой

Вышла бесплатная демоверсия ремейка первой «Готики» — с русской озвучкой
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Компания THQ Nordic выпустила бесплатную демоверсию первой «Готики» с русской озвучкой. Пробная версия доступна для загрузки на ПК в Steam и в GOG до 3 марта включительно. Размер клиента составляет приблизительно 10 ГБ.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В демоверсии игрокам доступен отдельный регион, которого не будет в полной версии игры. В нём пользователи могут оценить качество графики и диалогов, сразиться с противниками и увидеть базовые механики проекта.

У ремейка культовой ролевой игры от студии Piranha Bytes пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК, PS5 и Xbox Series.

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