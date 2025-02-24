Вышла бесплатная демоверсия ремейка первой «Готики» — с русской озвучкой

Компания THQ Nordic выпустила бесплатную демоверсию первой «Готики» с русской озвучкой. Пробная версия доступна для загрузки на ПК в Steam и в GOG до 3 марта включительно. Размер клиента составляет приблизительно 10 ГБ.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В демоверсии игрокам доступен отдельный регион, которого не будет в полной версии игры. В нём пользователи могут оценить качество графики и диалогов, сразиться с противниками и увидеть базовые механики проекта.

У ремейка культовой ролевой игры от студии Piranha Bytes пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК, PS5 и Xbox Series.