Компьютерные клубы в России показали рекордный рост в 2024 году

По итогам 2024 года объём рынка компьютерных клубов в РФ увеличился до рекордных 26 млрд рублей. Сейчас в стране функционирует более 3 тыс. заведений примерно на 84 тыс. игровых мест.

Эксперты связывают рост популярности компьютерных клубов с высокими ценами на игровые ПК — стоимость мощного компьютера составляет сотни тысяч рублей, а в клубе всегда можно опробовать ААА-новинки на максимальных настройках.

Родители считают, что покупкой смартфона закрывают потребности своего ребёнка в развлечениях. Уговорить родителей на покупку полноценного игрового ПК стало сложно. Плюс онлайн-игры предполагают голосовое общение, что в современных квартирах-маломерках почти невозможно.

Особенно это заметно в регионах: две трети новых заведений открылись за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом специалисты отмечают, что Россия всё ещё отстаёт от других развивающихся рынков. К примеру, в Казахстане насчитывается 1500 компьютерных клубов — по одному на 13 тыс. жителей.