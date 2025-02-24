Геймеры нашли первую дефектную видеокарту RTX 5080 без блоков растеризации

Один из владельцев новой GeForce RTX 5080 Founders Edition сообщил, что в его видеокарте не хватает блоков растеризации — из-за этого серьёзного дефекта ускоритель работает слабее ожидаемого.

После полной переустановки драйверов геймер запустил специальную утилиту для проверки и заметил, что в его видеокарте только 104 ROP вместо 112.

Ранее о подобном браке рассказывали покупатели RTX 5090 и 5070 Ti. Тогда NVIDIA заявила, что таким дефектам подвержено менее 0,5% всех новых видеокарт — и уверяла, что с RTX 5080 такого не случается. Также пользователи жалуются на плавление разъёмов питания в новой линейке.