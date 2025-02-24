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Apple потратит $ 500 млрд на развитие в США на фоне санкций против китайских чипов

Apple потратит $ 500 млрд на развитие в США на фоне санкций против китайских чипов
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Компания Apple планирует потратить $ 500 млрд в США в течение следующих четырёх лет. Создатели iPhone планируют создать тысячи рабочих мест и открывать полноценные предприятия.

В 2026 году откроется завод в Хьюстоне, где будут собирать серверы и чипы для искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также планируется поддержка исследований и образовательных программ, а также сотрудничество с уже работающими производствами в Штатах.

Подобные шаги Apple вызваны действиями властей США о повышенных тарифах импортных чипов, прежде всего — из Китая. Сейчас устройства, комплектующие и детали «яблочных» производят именно в Поднебесной.

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