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Вышел трейлер второго сезона «Андора» — сериал по «Звёздным войнам» продолжится 22 апреля

Вышел трейлер второго сезона «Андора» — сериал по «Звёздным войнам» продолжится 22 апреля
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Авторы сериала «Андор» в рамках вселенной «Звёздных войн» представили официальный трейлер второго сезона. Продолжение шоу начнёт выходить на Disney+ с 22 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале LucasFilm. Права на видео принадлежат LucasFilm.

Кроме того, Lucasfilm представила официальный постер второго сезона с лицом главного персонажа.

Фото: Lucasfilm

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высоко оценённых шоу в истории «Звёздных войн». Сериал рассказывает о воре по имени Кассиан Андор, который присоединяется к числу противников Империи и ведёт за собой революцию.

Ранее исполнительница одной из главных ролей заявила, что второй сезон будет ещё лучше, чем первый.

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