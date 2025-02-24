9Pandas распустила состав по Dota 2

Киберспортивный клуб 9Pandas объявил о расформировании действующего состава по Dota 2. Анонс состоялся на странице организации в социальных сетях.
Как сообщается в анонсе, текущий ростер «панд» был полностью распущен. На данный момент все игроки клуба по «Доте» выставлены на трансфер.
Бывший состав 9Pandas по «Доте»:
- Алик V-Tune Воробей;
- Владислав laise Лайс;
- Михаил Lupsione Лапочкин;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Спортивный директор 9Pandas Дмитрий Веко уточнил, что организация не покидает Dota 2 навсегда. Сейчас клуб планирует сосредоточиться на формировании новой стратегии и собрать ростер, который сможет соответствовать целям «панд».
Клуб 9Pandas пришёл на про-сцену Dota 2 в апреле 2023 года. За это время команда «панд» выступила на множестве тир-1 соревнований, среди которых был и престижный чемпионат The International 2023.
Несмотря на стартовые успехи, после ряда замен коллектив перестал показывать прежние результаты, что и стало причиной для решения временно уйти из «Доты».