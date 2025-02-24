Ремастер The Talos Principle выйдет 10 апреля — бесплатное демо уже доступно в Steam

Студия Croteam сообщила дату выхода ремастера The Talos Principle — обновлённая версия культовой головоломки с улучшенной графикой станет доступна игрокам 10 апреля. А уже сейчас в Steam вышло демо предстоящего проекта.

The Talos Principle: Reawakened на движке Unreal Engine 5 получит не только современную «картинку», но и улучшенный геймплей. Помимо этого, будет добавлена новая глава с уникальными загадками — при этом большая часть игры останется неизменной, сохранив дух оригинала.

Демо The Talos Principle станет частью предстоящего фестиваля в Steam. Помимо проекта Croteam, геймеры получат доступ к пробным версиям ремейка «Готики», экшена по «Игре престолов» и десяткам других игр.