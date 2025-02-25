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DreamLeague S25. Групповой этап. День 10
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Начало прямой трансляции
13:00 Мск
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Расписание матчей DL S25 по Dota 2 на 25 февраля (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 25 февраля
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Сегодня, 25 февраля, продолжится второй групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Главный вопрос данного игрового дня: смогут ли PARIVISION и Chimera Esports продолжить свой «стрик» без поражений?

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 25 февраля, вторник:

  • 13:00. Chimera Esports (Восточная Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 16:30. BetBoom Team (Россия) PARIVISION (Россия);
  • 20:00. Tundra Esports (Европа) — Team Liquid (Швеция);
  • 23:30. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.

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