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Дж. К. Симмонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя»

Дж. К. Симмонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя»
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По данным издания Deadline, актёр Дж. К. Симмонс, известный в том числе по «Человеку-пауку», снимется вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя» от режиссёра «Пчеловода» Дэвида Эйра.

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Других подробностей про актёрский состав или сюжет создатели ленты, увы, не раскрывают. Не озвучивают и дату премьеры. Дэмиен Шазелл и Оливия Хэмилтон продюсируют картину под своим брендом Wild Chickens Productions в рамках их первого контракта со студией.

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