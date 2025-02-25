Дж. К. Симмонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя»

По данным издания Deadline, актёр Дж. К. Симмонс, известный в том числе по «Человеку-пауку», снимется вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя» от режиссёра «Пчеловода» Дэвида Эйра.

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Других подробностей про актёрский состав или сюжет создатели ленты, увы, не раскрывают. Не озвучивают и дату премьеры. Дэмиен Шазелл и Оливия Хэмилтон продюсируют картину под своим брендом Wild Chickens Productions в рамках их первого контракта со студией.