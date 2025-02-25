Эдди Редмейн и Тесса Томпсон снимутся в новом фильме режиссёра «Аномализы» Чарли Кауфмана

Издание Deadline сообщило, что Эдди Редмейн, Пэтси Ферран и Тесса Томпсон снимутся в новом фильме Чарли Кауфмана, поставившего сериал «Нью-Йорк, Нью-Йорк», фильм «Аномализа» и другие проекты.

В своей новой лент Кауфман адаптирует рассказ Debby’s Dream House известного писателя Иддо Гефена из его сборника рассказов «Иерусалимский пляж». В произведении рассказывается о человеке, который создаёт мечты для людей, но в итоге начинает создавать для них кошмары. Точная сюжетная линия экранизации неизвестна.

Сама картина Чарли получила название Later the War. Другой информации о её сюжете пока нет, как и данных о дате премьеры.