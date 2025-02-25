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Ubisoft отреагировала на получение доступа к Assassin's Creed Shadows за месяц до релиза

Ubisoft отреагировала на получение доступа к Assassin's Creed Shadows за месяц до релиза
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Вчера стало известно, что люди получили доступ к дискам Assassin's Creed Shadows почти за месяц до релиза. Судя по всему, игру отправили в печать, и некоторые ритейлеры уже продали физические версии.

На фоне этого Ubisoft обратилась к геймерам и подтвердила, что у некоторых действительно есть доступ к игре благодаря дискам. Компания попросила воздержаться геймеров от спойлеров и отметила, что на физических версиях записан не финальный билд без патча первого дня.

Мы знаем, что некоторые игроки получили доступ к Assassin’s Creed Shadows до официального релиза. Команда разработчиков продолжает работу над патчами, чтобы подготовить игру к запуску, и любые кадры, появившиеся в Сети, не отражают финального качества проекта. Оставайтесь в тени, берегитесь спойлеров и следите за нашими новостями.

Релиз Shadows состоится 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК.

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