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Фильм «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе вышел в онлайне

Фильм «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе вышел в онлайне
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В Сети появилась лента «Никому не известный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, один из главных участников «Оскара»-2025 появилась в Сети спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента собрала около $ 97 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков.

«Никому не известный» рассказывает, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Помимо Тимоти Шаламе, в актёрский состав ленты вошли Эль Фаннинг («Трамбо»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Ник Офферман (The Last of Us) и другие.

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