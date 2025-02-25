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Продажи Tekken 8 превысили 3 млн копий за год с лишним

Продажи Tekken 8 превысили 3 млн копий за год с лишним
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Bandai Namco объявила, что тираж Tekken 8 превысил 3 млн копий. Таких результатов игре удалось достичь чуть больше чем за год после выхода — релиз состоялся в конце января 2024-го.

Тираж Tekken 7 на данный момент достигает 12 млн копий, но СМИ отмечают, что темпы продаж у восьмой части лучше, чем у седьмой. Сможет ли она догнать предшественницу, вопрос отличный. Узнаем в будущем.

Арт в честь 3 млн проданных копий

Фото: Bandai Namco

Игру тепло приняли как критики, так и геймеры: отмечали интересный сюжет, который развивает историю франшизы, а также динамичный геймплей и низкий порог входа для новичков.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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