Винсент Д’Онофрио заявил, что Кингпин и Сорвиголова не появятся в «Человеке-пауке 4»
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Во время недавнего интервью актёр Винсент Д'Онофрио рассказал, что Кингпин и Сорвиголова не появятся в «Человеке-пауке 4». Актёр пришёл к такому выводу, поскольку ему никто не говорил о предстоящей работе над квадриквелом ленты про Человека-паука.
Вы можете спросить об этом, потому что мы не снимаемся в «Человеке-пауке 4», по крайней мере, мне никто не говорил, что мы там будем.
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