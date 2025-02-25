Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve обновила VRS-систему в Counter-Strike 2

Valve обновила VRS-систему в Counter-Strike 2
Комментарии

Компания Valve внесла коррективы в рейтинговую систему профессиональных команд по Counter-Strike 2.

Одним из изменений стало приравнивание технических поражений к обычным проигрышам. Так, команды, специально пропускавшие матчи, чтобы не терять VRS-очки, больше не смогут «абузить» систему.

Кроме этого, результаты турнира больше не будут учитываться в рейтинге до тех пор, пока соревнование не закончится.

Также коллективу, чтобы получить свой VRS-ранг, теперь нужно провести всего пять матчей вместо десяти. Наконец, деньги, которые клубы получают напрямую от организаторов соревнований, тоже будут учитываться в рейтинговой системе вместе с призовыми средствами.

Ранее 22 киберспортивных клуба обратились к Valve с просьбой изменить турнирную систему в CS2.

Материалы по теме
22 клуба обратились к Valve с просьбой изменить систему турниров в Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android