Valve обновила VRS-систему в Counter-Strike 2

Компания Valve внесла коррективы в рейтинговую систему профессиональных команд по Counter-Strike 2.

Одним из изменений стало приравнивание технических поражений к обычным проигрышам. Так, команды, специально пропускавшие матчи, чтобы не терять VRS-очки, больше не смогут «абузить» систему.

Кроме этого, результаты турнира больше не будут учитываться в рейтинге до тех пор, пока соревнование не закончится.

Также коллективу, чтобы получить свой VRS-ранг, теперь нужно провести всего пять матчей вместо десяти. Наконец, деньги, которые клубы получают напрямую от организаторов соревнований, тоже будут учитываться в рейтинговой системе вместе с призовыми средствами.

Ранее 22 киберспортивных клуба обратились к Valve с просьбой изменить турнирную систему в CS2.