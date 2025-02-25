Киану Ривз поделился секретом своих отношений с художницей Александрой Грант

Актёр Киану Ривз, который редко рассказывает о своей личной жизни, поделился важной деталью своих отношений с художницей Александрой Грант.

По словам Ривза, их в том числе объединяет общая страсть к мотоциклам. Ещё Киану отметил, что ему с Александрой нравится путешествовать, знакомиться с новыми людьми и общаться с ними.

Мы с Александрой отправляемся в своего рода экспедицию. И встречаемся с людьми, которые что-то создают. Это может быть скульптор, может быть кто-то, кто создаёт ракеты с помощью 3D-печати. Художник, который творит кратер на бумаге. Мы вместе совершили пару поездок на мотоцикле, и нам понравилось.

Роман Ривза и Грант длится уже более шести лет, и их общие увлечения, включая мотоциклы, — важная часть отношений.