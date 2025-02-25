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Второй сезон «Андора» по «Звёздным войнам» будет выходить по три серии разом

Второй сезон «Андора» по «Звёздным войнам» будет выходить по три серии разом
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Компания Disney раскрыла необычный формат выхода второго сезона сериала «Андор». Финальный сезон политического триллера по «Звёздным войнам» будет выходить еженедельно по три эпизода разом.

Так, 22 апреля выйдут первые три серии, которые завершат определённую временную рамку в сюжете. Затем, 29 апреля, выйдут ещё три серии, которые также расскажут историю после временного скачка. Финальные же эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Формат выхода второго сезона сериала «Андор»

  • 22 апреля — эпизоды 1-3
  • 29 апреля — эпизоды 4-6
  • 6 мая — эпизоды 7-9
  • 13 мая — эпизоды 10-12.

Второй сезон «Андора» будет единственным крупным проектом по «Звёздным войнам» в 2025 году. В следующем мае Disney выпустит полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», который продолжит сюжет сериала «Мандалорец» с Педро Паскалем.

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