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Кэтлин Кеннеди уйдёт с должности президента Lucasfilm до конца года — СМИ

Кэтлин Кеннеди уйдёт с должности президента Lucasfilm до конца года — СМИ
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Источники издания Puck News сообщили о том, что Кэтлин Кеннеди покинет пост президента Lucasfilm до конца этого года. О своём решении Кэтлин уведомила руководителей Disney, чтобы они начинали искать ей замену. По слухам, новым президентом компании может стать Дэйв Филони.

При этом изначально Кеннеди хотела покинуть свою должность ещё в 2024 году, однако по неизвестным причинам решила поработать в компании ещё год. Крупные СМИ вроде Deadline или Variety новость не подтверждали, но это может быть лишь вопросом времени.

Кеннеди вступила в должность президента Lucasfilm в 2012 году по решению Джорджа Лукаса. С этого времени она отвечала за развитие франшиз «Индиана Джонс» и «Звёздные войны».

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