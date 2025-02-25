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Самые популярные онлайн-кинотеатры России в начале 2025 года: Кинопоиск, Иви, Окко, Винк и Кион

Аудитория онлайн-кинотеатров России превысила 58 млн человек
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Агентство TelecomDaily поделилось итогами 2024 года с точки зрения популярности онлайн-кинотеатров. Согласно недавнему исследованию, общее количество подписчиков российских стриминговых сервисов превысило 58 млн человек.

Лидером по количеству подписчиков остаётся «Кинопоиск» (аудитория 14,1 млн, прирост 21% год к году). На втором месте оказался «Иви» (10 млн, +18%), замкнул тройку Okko (9,6 млн, +34%). Четвёртую строчку занял Wink (8,4 млн, +49%), а пятую — Kion (7,6 млн, +53%).

Лидером по числу платных подписчиков также стал «Кинопоиск» – 10,7 млн человек. Затем идут Okko (6,7 млн), Wink (6,4 млн), «Иви» (6,1 млн) и Kion (5,4 млн). По доле платных абонентов среди онлайн-кинотеатров у «Кинопоиска» самый большой показатель — 76%, Затем идут «Иви» — 61%, Okko — 70%, Wink — 76% и Kion — 71%.

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