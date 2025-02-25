Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ремейка Silent Hill 2 сделают новую игру по франшизе Konami

Авторы ремейка Silent Hill 2 сделают новую игру по франшизе Konami
Аудио-версия:
Комментарии

Польская студия Bloober Team опубликовала специальное обращение к игрокам. В нём авторы ремейка Silent Hill 2 подтвердили, что уже начали работу над новым проектом по франшизе компании Konami — ранее по этому же соглашению разработчики выпустили ремейк культового хоррора.

В Bloober Team не рассказали, по какой вселенной будет их следующая игра. Учитывая опыт работы над ремейком Silent Hill 2, команда вполне может взяться за создание новой версии любой другой части серии хорроров.

Доверие, построенное на успехе ремейка Silent Hill 2, положило основу для подписания нового соглашения для следующего проекта. Сделка согласуется со стратегическим планом команды Bloober по расширению своего подразделения. Хотя детали проекта останутся загадкой, игра будет основана на интеллектуальной собственности Konami. Компания выступит как издатель и как владелец прав на следующий проект.

Ремейк Silent Hill 2 поступил в продажу 8 октября 2024 года, став большим успехом для Bloober Team и Konami. Игра получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров, а продажи хоррора превысили отметку в 2 млн копий.

Материалы по теме
Ремейк Silent Hill 2 — потрясающий хоррор для всех поклонников жанра
Ремейк Silent Hill 2 — потрясающий хоррор для всех поклонников жанра
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android