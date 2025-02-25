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«Лучший пилот в истории Marvel»: первые критики хвалят шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»

«Лучший пилот в истории Marvel»: первые критики хвалят шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Уже совсем скоро состоится премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась ранняя премьера шоу — журналистам показали дебютные два эпизода. Спустя некоторое время они поделились по большей части восторженными впечатлениями от вступления, особенно хваля брутальные драки и мрачный тон, отличную постановку и актёрскую игру звёзд сериала.

Первые впечатления журналистов от сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

«Рождённый заново» легко попадает в число самых мощных стартов для сериалов Marvel. Первые два эпизода потрясающие — от судебного разбирательства до брутальных драк. В первой серии даже есть бой, который снят одним впечатляющим кадром.
«Сорвиголова: Рождённый заново» открывается с длинной, разрушительной сцены, которая так и кричит: «Это такой же жестокий сериал, как и у Netflix!» Первые два эпизода закладывают мощную многоуровневую историю о копах, отмщении и вине. Отличный старт!
У «Сорвиголовы: Рождённый заново» лучший пилот в истории Marvel. Сидишь на кончике кресла и едва дышишь. Чарли и Винсент не потеряли на капли своего мастерства.

Премьера шоу состоится уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Тем временем Marvel уже начала работу над продолжением — второй сезон вновь снимают в Нью-Йорке.

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