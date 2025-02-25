Выручка разработчиков «Мира танков» за 2024 год составила рекордные 35 млрд рублей

Российская студия «Леста Игры» по итогам 2024 года получила выручку в размере 35 млрд рублей, что стало рекордом для разработчиков «Мира танков» и «Мира кораблей». Об этом сообщил руководитель компании Малик Хатажаев.

По словам представителя «Лесты», объём выручки на 40% выше, чем в 2023-м. Чистая прибыль за год составила 16 млрд рублей — прирост связан с активностью аудитории игр, которая достигла отметки в 6,5 млн человек.

Хатажаев отмечает, что вырученные деньги «Леста» планирует потратить на развитие. Сейчас в процессе разработки находятся четыре игры и сервисное ПО для игровой индустрии, которое выйдет на открытый рынок.