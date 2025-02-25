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В Marvel раскрыли детали нового проекта про Карателя с Джоном Бернталом

В Marvel раскрыли детали нового проекта про Карателя с Джоном Бернталом
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Один из руководителей Marvel Брэд Уиндербаум в интервью подтвердил подготовку нового сольного проекта про Карателя в исполнении Джона Бернтала.

Персонаж не получит полноценный сериал, но будет раскрыт в формате Marvel Spotlight — часового спецэпизода в духе «Ночного оборотня» и праздничного спецвыпуска про Стражей Галактики.

Сейчас Бернтал работает над сценарием вместе с режиссёром Рейнальдо Маркусом Грином, снявшим «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом и мини-сериал «Мы владеем этим городом».

Новый проект — будто выстрел из дробовика, но в нём есть весь тот пафос и эмоции, которые вы хотите видеть в истории Фрэнка Касла. Это так захватывающе!

Напомним, Каратель вернётся в киновселенную уже в первом сезоне «Сорвиголовы: Рождённый заново» — премьера сериала состоится 4 марта.

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