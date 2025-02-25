Вышел трейлер военного фильма «В списках не значился» про оборону Бреста — выход 1 мая

Кинокомпания «Централ партнершип» представила трейлер военного фильма «В списках не значился». Премьера ленты состоится к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Фильм расскажет историю молодого лейтенанта Коли Плужникова, который приезжает служить в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы – началась Великая Отечественная война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в 10 месяцев.

Главные роли в фильме сыграют Владислав Миллер («Ваша честь»), Алёна Морилова, Павел Чернышёв («Оффлайн»), Яна Сексте («Пробуждение»), Наталья Качалова («Из Сибири с любовью») и другие актёры. Режиссёром картины по сценарию Олега Антонова выступит Сергей Коротаев («Горький 53»).

Постер фильма «В списках не значился»