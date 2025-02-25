Новый промокод для Genshin Impact — создатели поздравили российских игроков с Масленицей

Разработчики Genshin Impact поздравили игроков с праздником Масленицы. В соцсетях проекта появился тематический арт и специальный промокод на внутриигровые ресурсы.

На изображении персонажи игры, связанные со Снежной (страна в «Геншине», прототипом которой является Россия), обедают блинами с красной икрой в традиционном славянском доме.

Фото: HoYoverse

До 4 марта игроки также могут активировать промокод на ресурсы. Сделать это можно в клиенте Genshin Impact или на официальном сайте.

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В сентябре 2025 года в Genshin Impact должен выйти регион Нод-Край, частично вдохновлённый российской историей и культурой.