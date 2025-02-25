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Вышел трейлер фильма «Холланд» — триллер с Николь Кидман выйдет в онлайне 27 марта

Вышел трейлер фильма «Холланд» — триллер с Николь Кидман выйдет в онлайне 27 марта
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Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер предстоящего фильма «Холланд». Премьера ленты состоится в онлайн-кинотеатре 27 марта.

Авторы попробовали создать новый триллер в стиле Альфреда Хичкока. В центре сюжета — история женщины, которая подозревает мужа в измене, но со временем понимает, что муж скрывает от неё что-то более страшное.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Prime Video.

Главные роли в «Холланде» сыграли Николь Кидман («Догвилль», «Большая маленькая ложь»), Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь», «Вавилон») и Мэттью Макфэдьен (Гордость и предубеждение», «Наследники»).

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