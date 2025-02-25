Студии Голливуда в ярости из-за IMAX-сеансов фильма «Хроники Нарнии» Гретты Гарвиг

Издание Puck News поделилось новыми деталями вокруг фильма «Хроники Нарнии» Гретты Гарвиг от Netflix. Перезапуск культовой вселенной выйдет на следующий День благодарения — 26 ноября 2026 года. При этом ленте выделят целый месяц эксклюзивных показов в залах IMAX, которые традиционно считаются важнейшими сеансами в современном кино.

По данным журналистов, эта новость привела в ярость продюсеров из крупных голливудских студий. Дело дошло до того, что некоторые мэйджоры и сети кинотеатров планируют полностью отказаться от IMAX-показов в качестве протеста — компании не понимают, почему «Хроникам Нарнии» выделили настолько большое эксклюзивное окно, учитывая, что у Netflix нет значимого влияния в прокате.

В IMAX уже прокомментировали запрос журналистов. В компании отметили, что готовят отличное предложение для удовлетворения всех сторон, однако не стали вдаваться в подробности. В самом Netflix пока не ответили на запросы СМИ.