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Блины и сжигание чучела в лесу — как Юра Борисов заставил Майки Мэдисон отмечать Масленицу

Блины и сжигание чучела в лесу — как Юра Борисов заставил Майки Мэдисон отмечать Масленицу
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Американская актриса Майки Мэдисон в рамках одного из ток-шоу вспомнила историю, как коллеги по съёмкам в «Аноре» Юра Борисов и Марк Эйдельштейн познакомили её с праздником Масленицы.

С утра Борисов приготовил блины, а затем предложил поехать в лес, чтобы продолжить традиции.

Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, сделать чучело и сжечь. Мы собрали его из палок, нарядили его в одежду Юры и подожгли.

В шоу (примерно с 5:00) также показали момент с празднованием Масленицы и предложили угадать: действительно ли это русская традиция или Юра Борисов выдумал всё ради шутки.

Видео доступно на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers. Права на видео принадлежат Мэту Мейерсу.

Актриса также признала, что не была уверена в существовании подобного праздника — но решила, что всё звучит логично, и была рада провести время с друзьями.

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