Google перестанет присылать коды с SMS для авторизации

Компания Google приняла решение отказаться от подтверждения входа в учётную запись по SMS. В будущем при авторизации в Gmail и других сервисах пользователям не придётся вводить коды с телефона.

Компания отмечает, что формат SMS-кодов стал менее безопасным и подвержен различным уязвимостям. По этой причине в Google планируют перейти на систему QR-кодов: при логине с нового устройства нужно будет сканировать картинку камерой смартфона.

В долгосрочной перспективе Google также планирует полностью отказаться от паролей в пользу passkeys (система без пароля, дающая доступ по отпечатку пальца, пин-коду или аппаратному ключу). QR-коды в корпорации называют промежуточным этапом.