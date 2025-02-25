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Google перестанет присылать коды с SMS для авторизации

Google перестанет присылать коды с SMS для авторизации
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Компания Google приняла решение отказаться от подтверждения входа в учётную запись по SMS. В будущем при авторизации в Gmail и других сервисах пользователям не придётся вводить коды с телефона.

Компания отмечает, что формат SMS-кодов стал менее безопасным и подвержен различным уязвимостям. По этой причине в Google планируют перейти на систему QR-кодов: при логине с нового устройства нужно будет сканировать картинку камерой смартфона.

В долгосрочной перспективе Google также планирует полностью отказаться от паролей в пользу passkeys (система без пароля, дающая доступ по отпечатку пальца, пин-коду или аппаратному ключу). QR-коды в корпорации называют промежуточным этапом.

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