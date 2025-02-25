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Twitch подал в суд на российского стримера: ему «должны больше денег, чем есть на Земле»

Twitch подал в суд на российского стримера: ему «должны больше денег, чем есть на Земле»
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Платформа Twitch подала ответный иск на российского стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Likkrit Малофеева. Стриминговый сервис хочет получить защиту США от решения российского суда, по которому компания должна Ликкриту колоссальную сумму.

В 2022 году «Твич» заблокировал канал Кирилла без объяснения причин — ограничения связывают с тем, что стример является сыном российского миллиардера Константина Малофеева. После этого Ликкрит подал в российский суд и выиграл: Twitch обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей, который удваивается каждый день блокировки канала.

Поскольку Twitch до сих пор не разбанил Ликкрита, сумма достигла астрономических значений. На фоне улучшения отношений России и США площадка для стримов опасается, что решения судов РФ будут признаны в Штатах — поэтому на всякий случай пытается обезопасить себя.

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