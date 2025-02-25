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Новую Fable перенесли на 2026 год — и показали первый геймплей

Новую Fable перенесли на 2026 год — и показали первый геймплей
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Microsoft сообщила, что выход новой части культовой серии Fable отложен на 2026 год. Изначально перезапустить легендарную RPG планировали до конца 2025 года.

Детали сообщил глава Xbox Game Studios Крейг Дункан. Он признался, что в компании довольны развитием серии, но не хотят торопить события.

Мы решили дать проекту больше времени, теперь Fable выйдет в 2026 году. Понимаю, что это не та новость, которую хотели бы услышать фанаты, но, поверьте, ожидание того стоит.

Разработчики также показали короткое видео с геймплеем преальфа-версии Fable.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.

Новая Fable станет четвёртой большой игрой в серии и первой с 2010 года, если не считать спин-оффа Fable: The Journey и ремастера первой игры.

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