Warner Bros. закроет студию Monolith, авторов F.E.A.R. и Shadow of Mordor

Авторитетный журналист Джейсон Шрайер сообщил о важных изменениях в игровой структуре Warner Bros.

Компания сократила сразу три студии: Player First Games (Multiversus), WB San Diego (студия поддержки игр WB) и Monolith. Последняя была особенно известной по культовому шутеру F.E.A.R. и дилогии Shadow of по вселенной «Властелина колец». В последние годы команда работала над игрой про Чудо-женщину, однако в начале февраля стало известно о полном перезапуске проекта — студия не выпускала игр с 2017 года.

В ближайшее время Warner Bros. сосредоточится на разработке игр по своим франшизам. В первую очередь речь идёт о «Гарри Поттере», Mortal Kombat, DC и «Игре престолов». Сама реструктуризация связана с очень низкими показателями подразделения после провала «Отряда самоубийц», закрытия файтинга Multiversus, недостаточно успешной Mortal Kombat 1 и перезапуска разработки «Чудо-женщины».