Джон Литгоу официально сыграет Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Американский актёр Джон Литгоу («Декстер», «Конклав») подтвердил информацию о том, что именно он сыграет роль Альбуса Дамблдора в будущем сериале «Гарри Поттер». Это произошло спустя почти две недели после заявлений авторитетных СМИ.

Актёр заявил, что ему тяжело далось это решение, потому что в лучшем случае на съёмках последних сезонов ему будет 87 лет.

Для меня стало полным сюрпризом, когда мне предложили роль Дамблдора. Это было непростое решение, потому что оно, боюсь, определит последнюю главу в моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди обращают своё внимание на «Гарри Поттера». Вот почему это было такое трудное решение. В конце вечеринки мне будет около 87 лет, но я всё равно согласился.

Таким образом, Литгоу стал первым актёром, которого официально отобрали для будущего сериала. Ранее также ходили слухи, что некие роли предлагали Киллиану Мёрфи («Оппенгеймер»), Бретту Голдстину («Тед Лассо) и Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»).

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.