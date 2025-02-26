Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел свежий тизер пятого сезона сериала «Ты» — это будет финал истории

Вышел свежий тизер пятого сезона сериала «Ты» — это будет финал истории
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix напоминает зрителям, что пятый сезон сериала «Ты» станет последним — компания выпустила свежий тизер, в котором показала главного героя Джо и других ключевых для истории персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Про пятый сезон известно мало. Он завершит историю Джо, начатую ещё в первом сезоне. Какой именно финал ждёт героя, предстоит узнать в следующем году.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.

Материалы по теме
Что случится в «Ведьмаке 4»
Что случится в «Ведьмаке 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android