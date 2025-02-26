Вышел свежий тизер пятого сезона сериала «Ты» — это будет финал истории

Netflix напоминает зрителям, что пятый сезон сериала «Ты» станет последним — компания выпустила свежий тизер, в котором показала главного героя Джо и других ключевых для истории персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Про пятый сезон известно мало. Он завершит историю Джо, начатую ещё в первом сезоне. Какой именно финал ждёт героя, предстоит узнать в следующем году.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.