Появилось много свежих кадров второго сезона сериала «Покерфейс» с Наташей Лионн

Онлайн-кинотеатр Peacock опубликовал первые кадры второго сезона сериала «Покерфейса» с Наташей Лионн в главной роли.

Сюжет рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. По стечению обстоятельств она расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино.

Первые кадры второго сезона шоу

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

Фото: Peacock

К своим ролям вернулись Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Ник Нолти, Рея Перлман и Эдриен Броуди. А в новом сезоне появятся Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани.

Продолжение сериала Райана Джонсона выйдет весной 2025 года на Peacock.