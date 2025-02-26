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Вышли первые кадры мини-сериала Apple с Аней Тейлор-Джой

Вышли первые кадры мини-сериала Apple с Аней Тейлор-Джой
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Apple любезно поделилась со СМИ первыми кадрами своего нового мини-сериала Lucky с Аней Тейлор-Джой, известной по шоу «Ход королевы». Вместе с ней на кадрах можно увидеть актёра Дрю Старки.

Первые кадры появились в честь старта съёмок проекта. Производство началось вчера вечером в Лас-Вегасе, а потом оно переместится в Лос-Анджелес. Съёмки проходят на фоне стремления всей отрасли перенести производство в Лос-Анджелес, которое стало более актуальным после разрушительных январских лесных пожаров.

Первые кадры шоу

Фото: Apple

Фото: Apple

Шоу Lucky основано на одноимённом бестселлере Мариссы Стейпли. Сюжет расскажет о Лаки Армстронг, талантливой мошеннице, которая много лет назад оставила преступную жизнь, но вынуждена вернуться к ней в последний раз.

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