Тереза Палмер сыграет женскую роль в фильме «Страна медведей» с Расселом Кроу

По информации издания Deadline, Тереза Палмер («Открытие ведьм») получила главную женскую роль в экшен-триллере «Страна медведей». Одну из ведущих ролей в проекте сыграет Рассел Кроу.

Фильм «Страна медведей» режиссёра Деррика Борта рассказывает о стареющем владельце клуба Манко Капаке, которого грабит вооружённый преступник в маске, из-за чего его мечты о продаже клуба и отъезде в закат вместе со своей остроумной девушкой Санни становятся ещё более отдалёнными, чем когда-либо.

Сценарий написал постановщик Деррик Борт вместе с Дэниелом Форте. Съёмки проекта проходят сейчас в Австралии. Дату премьеры пока не называют.