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Бесплатный пролог игры «Мор 3» выйдет 17 марта

Бесплатный пролог игры «Мор 3» выйдет 17 марта
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Студия Ice-Pick Lodge объявила, что пролог к игре «Мор 3» выйдет 17 марта. Об этом разработчики сообщили в специальном трейлере. Пролог получил название «Карантин». Его главным героем выступит молодой врач Даниил Данковский.

Видео доступно на YouTube-канале IcePickLodge. Права на видео принадлежат Ice-Pick Lodge.

«Мор 3» покажет историю со стороны Бакалавра — ранее его ветку обещали раскрыть в DLC к ремейку 2019 года (Pathologic 2). Отмечается, что в новой игре появится механика путешествий во времени, что может изменить ход истории.

«Мор 3» выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Страница игры уже доступна в Steam.

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