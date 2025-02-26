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Патрик Уилсон сыграет с Эми Адамс и Хавьером Бардемом в сериале «Мыс страха»

Патрик Уилсон сыграет с Эми Адамс и Хавьером Бардемом в сериале «Мыс страха»
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По информации издания Deadline, Патрик Уилсон, известный по «Аквамену» и «Заклятию», пополнил актёрский состав сериала «Мыс страха», в котором уже числятся Эми Адамс и Хавьер Бардем.

В основу сюжета ляжет одноимённый роман Джона Д. МакДональда. История расскажет о счастливо женатых адвокатах Аманде и Стиве Боуденов, в жизни которых надвигается буря, когда Макс Кейди, печально известный убийца из их прошлого, выходит из тюрьмы и решает отомстить.

Сценаристом и шоураннером выступит Ник Антоска, работавший над сериалом «Ганнибал».

В сезоне будет 10 эпизодов — разговоров о втором пока не было. Дату премьеры первого сезона тоже пока не называют, но это наверняка сделают уже скоро.

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