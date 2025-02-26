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Завершились съёмки второго сезона сериала «Фишер» — новые кадры

Завершились съёмки второго сезона сериала «Фишер» — новые кадры
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Создатели сериала «Фишер» объявили, что завершили снимать второй сезон проекта. Вместе с этим появилось много свежих кадров шоу, на которых можно увидеть главных актёров и персонажей, которых они воплотили.

Кадры второго сезона шоу

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Сюжет будет основан на реальных событиях, другими подробностями авторы обещают поделиться позже.

В продолжении главные роли вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Ещё в сериале сыграла Ирина Старшенбаум. Режиссёром нового сезона стал Александр Цой.

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