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Певица Максим планирует снять фильм о себе

Певица Максим планирует снять фильм о себе
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В интервью газете «Комсомольская правда» певица Максим рассказала, что планирует снять фильм о своей жизни. Лента будет не документальной, а больше художественной.

По словам певицы, создатели ленты вместе с ней постараются передать «эмоционально все моменты, о которых раньше нельзя было рассказать».

Также нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать.

Максим также начала работу над своей второй книгой. Первая автобиография артистки под названием «Это же я» была выпущена в 2016 году.

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