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Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 700 млн

Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 700 млн
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Кассовые сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 700 млн. Анимационный фильм уже преодолел базовые прогнозы аналитиков, которые предрекали ленте общие сборы в районе $ 600 млн.

Напомним, бюджет проекта составил $ 200 млн. Кассовые сборы говорят о том, что лента уже окупила затраты на маркетинг и производство и приносит стабильную прибыль создателям.

Сейчас лента выступает почти в три раза хуже ремейка («Король лев»), который в 2019 году заработал в кинотеатрах около $ 1,66 млрд. Это во многом связано с вялым стартом в конце декабря, когда в прокате доминировали «Моана 2» и «Соник 3 в кино».

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