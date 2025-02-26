Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Стартует предпоследний день второго этапа престижного соревнования. HEROIC уже лишилась всех шансов на выход в плей-офф. Также на грани вылета находятся такие команды, как Team Liquid и BetBoom Team.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 26 февраля, среда:

13:00. Tundra Esports (Европа) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

; 16:30. Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 20:00. PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 23:30. HEROIC (Южная Америка) — Team Liquid (Швеция).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.