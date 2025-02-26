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Предзаказы смартфона HONOR Magic 7 Pro

В России стартовали предзаказы нового флагманского смартфона HONOR
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В российских магазинах стартовали предзаказы нового флагманского смартфона HONOR — Magic 7 Pro. Стоимость новинки составляет 139 990 рублей. Для покупки доступны устройства в трёх цветах: лунном сером, графитовом чёрном и лазурном голубом.

Ключевыми отличиями от предыдущего поколения можно назвать улучшенную трёхмодульную камеру AI HONOR Falcon с основной телефотокамерой на 200 мегапикселей и режимом приближения до 100х, сенсором с разрешением 50 Мп и широкоугольной камерой на 50 Мп.

Вдобавок новинка может похвастаться кремне-углеродной батареей ёмкостью 5850 мА*ч, инструментами на базе искусственного интеллекта, а также смартфон имеет экран с диагональю 6,8 дюйма и частотой 120 Гц, влагозащитой стандарта IP69, 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памятью. Аппарат поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.

Фото: Honor

За повседневную работу отвечает новая операционная система MagicOS 9.0 (на базе Android 15), а продажи стартуют 3 марта.

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