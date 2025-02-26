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YouTube улучшит показ рекламы в роликах

YouTube улучшит показ рекламы в роликах
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Разработчики YouTube совсем скоро обновят технологию показа рекламы в сервисе. Если раньше рекламный блок мог возникнуть посреди интересного момента в ролике, то уже в мае всё должно измениться.

Сейчас команда видеохостинга работает над более естественными рекламными паузами, которые будут прерывать видео на относительно спокойных моментах. Речь идёт о паузах между информационными блоками и других моментах, когда реклама не прерывает нить повествования.

Внедрить новую технологию рекламы в YouTube планируют уже 12 мая. В этот день разработчики добавят решение в том числе в уже выпущенные ролики — авторы контента смогут узнать об изменениях в личном кабинете.

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