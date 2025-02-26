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Стартовали съёмки фильма «Красный призрак 1812» с Никитой Кологривым

Стартовали съёмки фильма «Красный призрак 1812» с Никитой Кологривым
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Создатели фильма «Красный призрак 1812» объявили о старте его производства. Картина станет второй частью трилогии о таинственном партизане-одиночке. Проект, ранее известный под рабочим названием «Русские морозы», снимает команда первого «Красного призрака» — партизанского истерна с Юрой Борисовым.

Вместе с этим появились первые фото со съёмок проекта, на которых можно увидеть актёров в образах своих персонажей.

Фото со съёмок ленты

Фото: АБС

Фото: АБС

Фото: АБС

Фото: АБС

Фото: АБС

В фильме сыграют Вольфганг Черни, Пауль Орлянский, Константин Симонов, Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый. Идейное продолжение истерна «Красный призрак» снимает режиссёр Андрей Богатырёв.

Проект выйдет в широкий прокат в 2025 году, а затем появится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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