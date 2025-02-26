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«Это было не очень весело»: актёр Джейсон Айзекс — о съёмках в «Гарри Поттере»

«Это было не очень весело»: актёр Джейсон Айзекс — о съёмках в «Гарри Поттере»
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Британский актёр Джейсон Айзекс поделился своими впечатлениями от съёмок в саге «Гарри Поттер». Артист, который исполнял роль Люциуса Малфоя, признался, что сниматься в шести фильмах про Мальчика со шрамом было несколько скучно — во многом из-за обилия зелёных экранов на площадке.

Айзекс отметил, что хоть он не получал большого удовольствия от процесса, награда ему доставалась уже после выхода фильмов, когда он общался с фанатами и видел положительную реакцию зрителей по всему миру.

Это ужасное признание: сниматься в «Гарри Поттере» было не очень весело. Это довольно скучно — делать большие фильмы со спецэффектами. Однако всё удовольствие приходит после выхода. Я вижу и встречаюсь с людьми, чья жизнь изменилась благодаря фильмам, и многие люди читают «Гарри Поттера» своим детям до сих пор. Некоторые люди говорят, что сага спасла их жизнь, и я им верю.

Сейчас Warnre Bros. разрабатывает перезапуск в виде сериала «Гарри Поттер». Он стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

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