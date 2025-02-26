Джеймс Марсден выразил желание сыграть певца Фрэнка Синатру

Звезда фильмов франшизы «Соник в кино» Джеймс Марсден в свежем интервью рассказал, что хотел бы сыграть легендарного американского певца Фрэнка Синатру в условном байопике о нём.

По словам Марсдена, в жизни Синатры происходило много всего интересного, однако фильмов о певце никто никогда не снимал. Актёр был бы рад это исправить.

Мне всегда нравилось подражать некоторым старым исполнителям, таким как Бобби Дарин, Фрэнк Синатра и Дин Мартин. Я всегда думал, что в жизни Фрэнка Синатры было так много интересных историй, которые можно было бы рассказать. И по какой-то причине о нём никогда не снимали действительно стоящих фильмов.

К тому же в подобной ленте Джеймс с радостью бы спел сам, поскольку подобный опыт у него есть из ленты «Лак для волос».