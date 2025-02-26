Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Марсден выразил желание сыграть певца Фрэнка Синатру

Джеймс Марсден выразил желание сыграть певца Фрэнка Синатру
Комментарии

Звезда фильмов франшизы «Соник в кино» Джеймс Марсден в свежем интервью рассказал, что хотел бы сыграть легендарного американского певца Фрэнка Синатру в условном байопике о нём.

По словам Марсдена, в жизни Синатры происходило много всего интересного, однако фильмов о певце никто никогда не снимал. Актёр был бы рад это исправить.

Мне всегда нравилось подражать некоторым старым исполнителям, таким как Бобби Дарин, Фрэнк Синатра и Дин Мартин. Я всегда думал, что в жизни Фрэнка Синатры было так много интересных историй, которые можно было бы рассказать. И по какой-то причине о нём никогда не снимали действительно стоящих фильмов.

К тому же в подобной ленте Джеймс с радостью бы спел сам, поскольку подобный опыт у него есть из ленты «Лак для волос».

Материалы по теме
Во что поиграть вдвоём: Big Helmet Heroes
Во что поиграть вдвоём: Big Helmet Heroes
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android