Microsoft тестирует бесплатный пакет Office с рекламой в разных странах

Компания Microsoft начала тестирование бесплатной версии сборника приложений Office с рекламой для Windows. На это обратили внимание в издании Beebom.

Сейчас бесплатный софт доступен лишь в некоторых странах, среди которых Индия. Так, у некоторых пользователей появляется сообщение о возможности загрузить бесплатный пакет Office в Microsoft Store без подписки Microsoft 365. При этом во время работы в доступных Word, Excel, PowerPoint и других программах высвечиваются баннеры и 15-секундные ролики с рекламными предложениями.

Бесплатная версия Office с рекламой Фото: Beebom/Microsoft

В Microsoft уже прокомментировали новую версию пакета Office и заявили, что у компании пока нет планов на выпуск версии с рекламой. Вполне возможно, что решение о возможном выпуске подобных приложений будут принимать в том числе после тестирования в разных странах.