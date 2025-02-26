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Вышел трейлер гоночного боевика «Жига. На полной скорости» в стиле «Форсажа»

Вышел трейлер гоночного боевика «Жига. На полной скорости» в стиле «Форсажа»
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер фильма «Жига. На полной скорости». Премьера боевика состоится 27 марта во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Карропрокат». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Лента расскажет историю Лёши, который никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию – «Жигули» деда. На пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку в прямом эфире и получить за это денежный приз. Получится ли у него стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа – не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?

Главные роли в картине исполнили Валентин Анциферов («Трасса»), Ярослав Могильников («Слово пацана»), Сергей Шакуров («Сто дней после детства»), Софья Аржаных («Цикады»), Андрей Соколов («Аманат») и другие актёры. Режиссёром выступила Наталия Ахметова-Калёнова («Здравствуй, Дедушка Мороз!»).

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